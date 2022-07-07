Красногорск, , 15:34 — REGNUM За первые шесть месяцев 2022 года в Подмосковье зафиксирован рост валового надоя молока. Об этом 7 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Молоко

За полгода производства молока на территории региона составило 330 тыс. тонн, при этом за аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял 322 тыс. тонн.

«Сегодня в сельскохозяйственных организациях Московской области насчитывается 87 071 голова рогатого скота. С начала года поголовье увеличилось на 977 голов», — отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

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