Курган, , 15:33 — REGNUM В Катайском районе Курганской области возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, подозреваемых в подкупе директора автошколы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Водительское удостоверение

По данным следствия, в 2019–2020 годах жители Сургута (Югра), чтобы фактически не проходить обучение, а также не сдавать экзамены в автошколе, через посредника незаконно передали директору одной из Далматовских автошкол взятку в сумме более 80 тысяч рублей. За это директор автошколы оформил и передал через посредника сургутянам книжки учёта якобы их обучения на автотренажерах и вождения автотранспортных средств категории «В», водительские карточки и свидетельства об окончании курсов водителей.

В отношении жителей Сургута возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный за заведомо незаконные действия»). Директор автошколы обвиняется в получении коммерческого подкупа.