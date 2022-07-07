Москва, 7 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. России придется работать с любым будущим сменщиком Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Константин Косачёв

«России придётся работать с любым будущим премьером Великобритании — ведь это в конечном счете внутренние дела британцев, в которые мы не лезли и не собираемся лезть. В отличие от британцев, лезущих во все внутренние и внешние дела всех без исключения стран мира», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

По его мнению, есть и закономерное, и справедливое в том, что политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл.

«Компенсировать скандалы с вечеринками накачиванием военных страстей, из-за чего на Украине еще дольше будут гибнуть люди — это само по себе неприглядно. Поэтому происходящее, безусловно, — «по заслугам», хотя и причины намного банальнее, чем откровенно подстрекательская позиция Лондона в украинских делах», — отметил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Борис Джонсон намерен уйти в отставку в октябре.