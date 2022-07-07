Кемерово, 7 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области в предстоящем отопительном сезоне задействуют 918 котельных, в том числе семь новых — в городе Тайга, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Чебулинском и Новокузнецком округах. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

«Наша задача — за короткий промежуток времени подготовить все муниципалитеты региона к отопительному сезону, — отметил Цивилёв. — В этом году на эти цели мы планируем направить более 10 миллиардов рублей. Была потребность капитально отремонтировать около 83 километров тепловых и почти 104 километра водопроводных сетей».

Он подчеркнул, что сейчас коммунальщики работают практически круглосуточно.