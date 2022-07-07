Чебоксары, 7 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Чувашии в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности «Республиканского фонда капитального ремонта», в том числе рост задолженности по сборам за капремонт связывают с неналаженной исковой работой с должниками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

По данным надзорного ведомства, на 1 июня 2022 года истекли срока капремонта 54-х многоэтажек, при этом фонд капремонта затягивает проведение аукционов по выбору подрядчиков. В частности, как отмечают правоохранители, по трём домам в Алатыре, где «ремонтные» контракты были расторгнуты в ноябре 2021 года, аукционы объявлены 11 мая, а в Новочебоксарске аукцион по проектным работам при включении в программу на 2021 году по факту назначен только в мае 2022 года.

В прокуратуре также считают, что фонд капремонта не наладил протензионно-исковую работу с должниками. По оценке ведомства, долги жильцов по взносам за капремонт за полтора года возросли на 147 млн рублей и достигли к 1 июня 2022 года 718 млн рублей.

«Уже за пределами срока исковой давности, то есть невозвратными, оказались долги в размере 365 млн рублей», — обращают внимание в надзорном ведомстве.

В аутсайдерах по уровню собираемости платежей за капремонт — Алатырский (59%), Комсомольский (68%), Шумерлинский (70%), Батыревский (72%) и Цивильский (74%) районы. В целом по Чувашии данный показатель составляет 81%.

В прокуратуре отмечают высокий уровень задолженности по взносам на капитальный ремонт в отношении муниципального жилого фонда — более 11 млн рублей. Антилидерами являются Чебоксары и Канаш, где накоплено соответственно 4,6 млн рублей и 1,2 млн рублей задолженности.

Кроме того, ведомство выявило расхождения в регистрах бухгалтерского учёта и данных, сформированными специальным программным комплексом по начислению взносов. Правоохранители делают вывод, что фонд капремонта «не обладает достоверными данными об имеющейся реальной задолженности».

Проверками выявлены факты необоснованного начисления фондом взносов за капитальный ремонт. К примеру, начислялись взносы за капремонт собственникам введённого в 2017 году многоквартирного дома № 3 по бульвару Волкова в Чебоксарах, в то время эта обязанность возникнет только в ноябре 2022 года.

Прокуратурой также выявлены факты недоработок при организации самих ремонтных работ, а также установлены иные нарушения.

В адрес руководства фонда капремонта и минстроя Чувашии внесены представления, решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Чувашии выявлено более 180 нарушений при проверке хода капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе по трём фактам материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. В 2021 году на основании материалов прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела.