Лондон, 7 июля 2022, 15:28 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем обращении заявил, что процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
U.S. Department of State
«Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет (назначить) нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что …процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас», — заявил Джонсон, трансляцию выступления которого вел телеканал Sky News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке.

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