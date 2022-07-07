Лондон, 7 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем обращении заявил, что процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет (назначить) нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что …процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас», — заявил Джонсон, трансляцию выступления которого вел телеканал Sky News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке.

Читайте также: Джонсон объявил о своей отставке