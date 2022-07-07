Махачкала, 7 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В последний месяц лета 2022 года между Дагестаном и Кабардино-Балкарией будет установлено авиасообщение. Из аэропортов столиц двух северо-кавказских республик запустят регулярные рейсы. Они будут выполняться по средам и субботам, сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

Gleb Osokin ATR-72

Выполнять перелеты по маршруту будет авиакомпания Utair. Первый вылет запланирован на 3 августа. Для перевозок компания будет использовать самолет ATR-72. Его вместимость составляет до 74 пассажиров. При этом воздушное судно, выпущенное франко-итальянским концерном ATR, рассчитано на среднемагистральные перелеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2022 года в Дагестан прибыл первый чартерный авиарейс с туристами, который организовал туроператор FUN& SUN при поддержке Ростуризма и правительства Республики Дагестан.