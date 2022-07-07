Лондон, , 15:26 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с двух должностей.

Борис Джонсон Conservatives.com

После скандала с одним из британских функционеров в лондонском клубе и последовавшим правительственным кризисом, Джонсон согласился покинуть посты премьера и лидера Консервативной партии. Он выступил с обращением, в котором сообщил, что слоит полномочия после того, как будут назначены новые руководители.

«Причина, по которой я так упорно боролся в течение последних нескольких дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг перед вами», — пояснил он с трибуны.

Джонсон пообещал, что после его ухода Великобритания продолжит поддерживать Украину.