Бухарест, 7 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В одном из национальных парков уезда Сату-Маре на северо-западе Румынии в результате сильнейшей засухи без воды осталось крупное озеро Мофтину-Мик. Об этом 7 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Засуха

По предварительным данным, в настоящее время водоем площадью в 100 гектаров высох на 80%.

Сообщается о массовой гибели рыбы и уникальных прибрежных растений. Как утверждают представители экологических организаций Румынии, регион оказался на грани экологической катастрофы.

Озеро Мофтину-Мик входит в число основных природных достопримечательностей Румынии. Ежегодно указанный район посещают десятки тысяч туристов.