Лондон, , 15:25 — REGNUM Американский рэпер Lil Uzi Vert бросил в толпу мобильный телефон на фестивале Wireless Festival в Лондоне (Великобритания). Об этом 7 июля пишет Daily Mail.

Lil Uzi Vert Цитата из клипа Lil Uzi Vert

По данным издания, кто-то из зрителей швырнул на сцену телефон, после чего выступавший рэпер кинул его обратно в толпу. Гаджет попал в голову 20-летней Изабель Клифтон, из-за чего у неё остался порез — врачи также диагностировали у неё сотрясение мозга. «Внезапно у меня появилась острая и глубокая боль в затылке. Мне казалось, что кто-то бросил мне в голову небольшой кирпич. Я опустила руку и увидел, что она вся в крови, и испугался», — рассказала Клифтон.

Добавим, что, по словам Изабель Клифтон, она не получила извинений от артиста. «Я думаю, что это было очень безответственно. Должно быть введено правило, согласно которому нельзя ничего бросать, особенно телефоны, как артистам, так и посетителям концерта», — считает она.

Читайте ранее в этом сюжете: Coldplay выпустили видео на сингл Biutyful