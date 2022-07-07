Донецк, 7 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками Петровского района Донецка получили ранения женщина и подросток. Об этом 7 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Петровском районе Донецка ранены женщина и подросток 2007 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике украинская артиллерия обстреляла город Ясиноватая.