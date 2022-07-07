Москва, , 15:24 — REGNUM Отставка британского премьер-министра Бориса Джонсона стала следствием его оголтелого русофобского курса, который довел страну до кризиса, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Причиной ухода, конечно, стал не какой-то скандал с сексуальным подтекстом, а экономический кризис, в который сваливается Туманный Альбион под глупым руководством Джонсона». — считает Миронов.

По его мнению, «сегодня для Британии важно осознать, что системный кризис серьезно усугубился исключительно от оголтелого русофобского курса, за счет которого Джонсон пытался решить свои личные репутационные и политические проблемы».

Парламентарий также обратил внимание на то, сколько усилий приложил лично Джонсон, его министр иностранных дел Лиз Трасс и остальные, чтобы натравливать ЕС и Украину на Россию, отвлекая внимание британцев от истинных виновников экономического пике Великобритании.

«В итоге санкционный бумеранг ударил энергетическими последствиями по самой Британии, которая еще не пришла в себя после брекзита и пандемии. Тут терпение британцев, похоже, лопнуло, и Джонсону тут же припомнили и пьяные вечеринки, и не в меру активных друзей-гомосексуалистов. Бесконечная игра военными мускулами, надувание щек и разжигание антироссийской истерии не помогли Джонсону», — отметил Миронов.

При этом, полагает депутат Госдумы, с учетом раздутой в Лондоне русофобии нет никаких гарантий, что новый премьер-министр не начнет повторять ошибок своего «взлохмаченного предшественника».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Борис Джонсон намерен уйти в отставку в октябре.

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