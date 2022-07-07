Москва, 7 июля 2022, 15:24 — REGNUM Отставка британского премьер-министра Бориса Джонсона стала следствием его оголтелого русофобского курса, который довел страну до кризиса, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Причиной ухода, конечно, стал не какой-то скандал с сексуальным подтекстом, а экономический кризис, в который сваливается Туманный Альбион под глупым руководством Джонсона». — считает Миронов.

По его мнению, «сегодня для Британии важно осознать, что системный кризис серьезно усугубился исключительно от оголтелого русофобского курса, за счет которого Джонсон пытался решить свои личные репутационные и политические проблемы».

Парламентарий также обратил внимание на то, сколько усилий приложил лично Джонсон, его министр иностранных дел Лиз Трасс и остальные, чтобы натравливать ЕС и Украину на Россию, отвлекая внимание британцев от истинных виновников экономического пике Великобритании.

«В итоге санкционный бумеранг ударил энергетическими последствиями по самой Британии, которая еще не пришла в себя после брекзита и пандемии. Тут терпение британцев, похоже, лопнуло, и Джонсону тут же припомнили и пьяные вечеринки, и не в меру активных друзей-гомосексуалистов. Бесконечная игра военными мускулами, надувание щек и разжигание антироссийской истерии не помогли Джонсону», — отметил Миронов.

При этом, полагает депутат Госдумы, с учетом раздутой в Лондоне русофобии нет никаких гарантий, что новый премьер-министр не начнет повторять ошибок своего «взлохмаченного предшественника».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Борис Джонсон намерен уйти в отставку в октябре.

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