Москва, , 15:32 — REGNUM Биологические атаки против зерновых культур Советского Союза планировали осуществить США в период Корейской войны. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил 7 июля на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Американские солдаты на Корейской войне 1950-1953

Он рассказал, что в марте в США был опубликован доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. В докладе говорится, что во время подготовки к корейской кампании ВВС США нашли дополнительные средства на закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов.

Кроме того, военные получили в Канаде полигон для испытаний и прорабатывали концепцию применения таких боеприпасов. Они рассматривали в первую очередь применение возбудителей бруцеллёза и экономически значимых инфекций, включая стеблевую ржавчину пшеницы.

Стратегическое авиационное командование ВВС США планировало применить 2,5 тыс. таких боеприпасов в том числе «для нанесения удара по советским зерновым культурам», сказал Кириллов.

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