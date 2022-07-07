Джакарта, , 15:23 — REGNUM В разгар политических потрясений министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс немедленно покинула саммит G20, чтобы вернуться в Лондон, сообщает CNN Indonesia.

Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании Elizabethtruss.com

Первоначально планировалось, что Лиз Трасс примет участие в серии встреч министров иностранных дел G20 в течение двух дней, 7–8 июля 2022 года.

До отъезда Лиз Трасс провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Согласно официальному заявлению министерства иностранных дел, Индонезия и Великобритания привержены укреплению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и инвестиций. Великобритания выразила готовность поддержать Индонезию в развитии ветровой и солнечной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля 2022 года.

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