Бухарест, 7 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Румыния будет прилагать все усилия для того, чтобы интенсифицировать работы по способствованию импорта в страны Европейского союза зерна с Украины. Об этом на проходящем в Бухаресте «Форуме безопасности ЕС» заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ, передает 7 июля бухарестский телеканал Digi24.

Nstrumenttorg.ru Зерно

По словам Чукэ, в настоящее время Румыния, которая планирует стать главным транзитером украинского зерна в ЕС, обладает «всеми необходимым возможностями» для осуществления подобных операций.

«Мы гарантируем, что в ближайшее время объему транзита злаковых культур с Украины через румынские порты увеличатся вдвое и даже втрое», — резюмировал, в частности, он. Прим это Чукэ подчеркнул, что подобное румынско-украинское сотрудничество «исключительно важно для обеих стран».

Напомним, сегодня власти Румынии объявили о завершении работ по созданию ширококолейной железнодорожной линии в порту Галац. Нововведение позволит принимать железнодорожные зерновозы из Молдавии и Украины непосредственно на румынской портовой территории.