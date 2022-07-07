Уфа, 7 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Экс-адвоката, а также двух бывших сотрудников МВД вместе с соучастником осудили за посредничество при передаче взятки в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Взятка

В суде было установлено, летом 2020 года сын осужденной женщины обратился к знакомому адвокату и попросил его оказать помощь в решении вопроса об улучшении условий отбывания наказания его матерью в виде незаконного оставления ее в СИЗО без отправки в исправительную колонию общего режима.

«Адвокат сообщил, что за взятку в размере 250 тысяч рублей должностным лицам исправительного учреждения сможет решить данный вопрос, на что мужчина согласился и передал требуемую сумму. Защитник передал часть полученных денежных средств по цепочке через еще троих посредников», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что получатель взятки не принял незаконное предложение, в результате чего фигуранты уголовного дела не смогли добиться желаемого результата.

«Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам посредничества во взяточничестве.

Свою вину подсудимые признали. В результате суд приговорил всех подсудимых к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взяткодатель ранее был приговорен к штрафу в размере один млн рублей.