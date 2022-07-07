Волгоград, 7 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки госпитализировано 22 человека с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

С начала пандемии в Волгоградской области выявили 225 550 носителей коронавируса. Справились с заражением 217 196 жителей, из них 127 — выписаны за сутки. От осложнений при инфекции скончались 6892 человека.

Во данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 462 пациента.