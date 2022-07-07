Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:18 — REGNUM В Новокузнецке обрушилось потолочное перекрытие в жилом доме. Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Потолочное перекрытие обрушилось в жилом доме t. me/skuznetsov_nvkz

«На телефон системы «112» города поступило сообщение о том, что по адресу Куйбышевский район, ул. Транспортная, 61-15 (пятый этаж), в ходе ремонта крыши, произошло обрушение потолочного перекрытия», — уточнил он в своём телеграм-канале.

На месте сейчас работают оперативные службы, создан городской оперативный штаб. Ведётся оценка несущей способности потолочных перекрытий и конструктива дома. Проживающим в повреждённой квартире предоставят временное жильё.

Кузнецов рассказал, что подрядная организация без расчёта нагрузок разместила строительные материалы, в том числе песок и бетон, на отдельном участке крыши, который не выдержал давления и обрушился.