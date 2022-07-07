Улан-Батор, 7 июля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. За первые 6 месяцев 2022 года Монголия торговала со 145 странами, внешнеторговый оборот составил 9,3 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём внешнеторгового оборота страны вырос на 1,9 миллиардов долларов или 25,6%. Об этом сообщило главное таможенное управление страны.

Флаг Монголии

Сумма экспорта превышает сумму импорта на 1,36 миллиарда долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта вырос на 29% и составил 5,3 миллиарда долларов. Экспорт минеральных продуктов, которые являются одним из главных источников дохода страны, вырос на 30,9%, экспорт текстильных материалов и тканей — на 6,6%.

За первое полугодие 99,1% экспорта Монголии составил экспорт каменного угля, медного концентрата, молибденового концентрата, плавикового шпата, цинковых руд и непереработанной нефти. При этом 87,9% экспорта каменного угля Монголии приходится на долю Китая.

За указанный период Монголия поставила свои товары в 57 стран мира. На долю Китая приходилось 82,4% экспорта, Швейцарии — 9,2%, Сингапура — 4,5%, Южной Кореи — 1,4%.