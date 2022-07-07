Пекин, , 15:15 — REGNUM Самой воинственной в истории страной являются Соединённые Штаты, которые стали наибольшей угрозой для мира и развития на всей планете. Об этом 7 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc. gov. cn

«Факты в полной мере доказали, что США представляют собой самую большую угрозу миру и развитию во всем мире. Мы призываем соответствующего представителя разведки США исправить свой менталитет, объективно и рационально относиться к развитию Китая, прекратить распускать слухи и делать безответственные высказывания», — сказал он, комментируя недавние заявления главы ФБР Кристофера Рэя и руководителя британской службы контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума.

Также Чжао Лицзянь отметил, что ряд американских политиков всё время преувеличивает «китайскую угрозу», клевеща и делая нападки на Китай. При этом китайский дипломат добавил, что в заявлениях представителей разведки США масса идеологических предрассудков, а также глубоко укоренённый менталитет холодной войны и «игра с нулевой суммой».

«Соединенные Штаты недавно отметили 246-й День Независимости, если оглянуться на прошедшие более чем 240 лет, из них США не воевали только 16 лет, это определенно самая воинственная страна в мировой истории», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФБР США Кристофер Рей и глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявили, что возрастающую угрозу для компаний из стран Запада представляет промышленный шпионаж со стороны Китая.