Саратов, 7 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Саратовской области для лечения больных с коронавирусом останется действующим только новый инфекционный центр. Остальные госпитали будут закрыты, сообщил 7 июля замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Saratov.gov.ru Новая инфекционная больница в Саратовской области

К плановой работе уже вернулся областной кардио-хирургический диспансер. В ближайшее время закроются еще два других стационара (вторая городская клиническая больница и областная клиническая больница), добавил представитель облминздрава.

По состоянию на 7 июля на стационарном лечении находятся 134 ковид-пациента, на амбулаторном — 474.

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ИА REGNUM напоминает, Минздрав РФ рекомендовал регионам восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объёме, а также вернуть к обычной работе перепрофилированные под пациентов с COVID-19 стационары.

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