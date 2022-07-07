Лондон, , 15:13 — REGNUM Великобритания переживает мрачный период, но за ним настанут золотые времена. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, когда 7 июля объявлял о своей отставке.

Борис Джонсон МИД России

«Я знаю, что даже если сейчас всё кажется мрачным, наше совместное будущее будет золотым», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон намерен выполнять обязанности главы правящей Консервативной партии и правительства, пока не будет выбран новый премьер-министр.

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