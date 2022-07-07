Симферополь, 7 июля 2022, 15:13 — REGNUM Уголовное дело в отношении военного комиссара Республики Крым возбуждено военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю 7 июля.
Дело против крымского военкома возбудили по статьям о злоупотреблении полномочиями и получении взятки.
Как сообщало ИА REGNUM, об обысках у военного комиссара Крыма стало известно утром 7 июля. Также СМИ сообщали об интересе силовиков к сотрудникам военкоматов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.
Юрий Лымарь занял должность военного комиссара Крыма летом 2020 года, до этого он возглавлял комиссариат Астраханской области.