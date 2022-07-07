Симферополь, , 15:13 — REGNUM Уголовное дело в отношении военного комиссара Республики Крым возбуждено военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю 7 июля.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дело против крымского военкома возбудили по статьям о злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

«Управлением ФСБ по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность должностного лица военного комиссариата. Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Как сообщало ИА REGNUM, об обысках у военного комиссара Крыма стало известно утром 7 июля. Также СМИ сообщали об интересе силовиков к сотрудникам военкоматов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.

Юрий Лымарь занял должность военного комиссара Крыма летом 2020 года, до этого он возглавлял комиссариат Астраханской области.