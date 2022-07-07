Джонсон назвал свою работу лучшей в мире
Лондон, 7 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление, что оставит «лучшую работу в мире».
Think London
Борис Джонсон
«Мне грустно отказываться от лучшей работы в мире», — заявил Джонсон, трансляцию выступления которого вел телеканал Sky News.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке.
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