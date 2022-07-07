Москва, , 15:11 — REGNUM В 2022 году в Москве будет запущен первый маршрут речного водного транспорта, на котором будут курсировать суда на электрическом двигателе. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» 7 июля сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Река Москва Михаил Егоров

«Сроки запуска сдвинутся, но первый маршрут наших электрических судов будет готов в 2022 году, а второй будет запущен в 2023 года», — сообщил Ликсутов.

По его словам, антироссийские санкции не смогли помешать технологическому обновлению подвижного состава речных судов столицы. При этом все транспортные средства будут целиком состоять из элементов и комплектующих российского производства.

«Суда будут полностью российскими, даже электродвигатель, который изначально планировался импортным, будет полностью российского производства. Это будет полностью локализованное речное судно и, полагаю, другие регионы смогут взять себе за основу это судно для своих речных перевозок», — отметил вице-мэр.

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