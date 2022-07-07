Луганск, , 15:09 — REGNUM Воевать на Украину наёмники едут из разных стран, включая республики бывшего СССР. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Контингент абсолютно разный. Действительно, было зафиксировано очень много стран НАТО, присутствуют здесь и дальневосточные страны, Ближний Восток, страны бывшего Советского Союза», — уточнил он.

Марочко подчеркнул, что попавшие в плен в Луганской или Донецкой народных Республиках «будут отвечать по законодательству той республики», в которой попали в плен. Наказание, по его словам, может составить порядка 15 лет заключения, а самое максимальное — это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок.

«Каждому будет дана правовая оценка», — добавил подполковник.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять дней, начиная с 26 июня, на Украине было уничтожено 170 иностранных наёмников. При этом 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, количество действующих иностранных наёмников сократилось в результате наступления российской армии и сил союзников из ДНР и ЛНР.