Камызяк, Астраханская область, , 15:08 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела в отношении главы администрации Камызякского района Романа Попова и его первого заместителя Юлии Шмелевой выявлены дополнительные эпизоды получения взяток на общую сумму более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Откат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, с февраля по май 2022 года между муниципальными учреждениями образования Камызякского района заключено не менее 80 договоров с несколькими фирмами и индивидуальными предпринимателями на выполнение строительных работ и оказание услуг по организации горячего питания. Попов и Шмелева получили от предпринимателей взятки за своевременную оплату по этим договорам — 10% и 15% от ежемесячной оплаты заключенных договоров.

Всего за четыре месяца глава администрации и его заместитель получили более 2,3 миллиона рублей. Следствие также не исключает выявления новых фактов преступной деятельности подозреваемых и других работников районной администрации, причастных к получению взяток.

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