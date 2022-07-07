Махачкала, 7 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Дагестане 7 июля проводится первый всекавказский казачий форум «Любо, братцы!». Он приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. И посвящен обсуждению вопроса выработки новых подходов в популяризации русской и казачьей культуры на Северном Кавказе, сообщили в пресс-службе Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа.

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Участниками форума стали более 50 представителей всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Среди них атаманы казачьих войск областей, городов и республик, руководители общественных организаций и представители русских общин, руководители домов культуры.

Предполагается, что форум станет ежегодным, он положит начало созданию новой общественно-политической платформы для дальнейшей совместной работы по вопросу казачества на Кавказе, сообщил директор республиканского центра русского языка и культуры при министерстве по национальной политике и делам религии Дагестана Руслан Луговой.