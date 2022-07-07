Курган, , 15:07 — REGNUM Из Курганской области из-за древесной подстилки 20 тонн арбузов вернули в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Задержанный груз с арбузами Пресс-служба управления Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям

Грузовик с 20 тоннами арбузов следовал из Казахстана в Новосибирск, но был задержан на автомобильном пункте пропуска в Петухово 30 июня 2022 года при проверке документов. Было выявлено нарушение при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска.

На арбузы у перевозчик фитосанитарный сертификат был в наличии, а вот на опилки, которые использованы в качестве подстилки для них, положенного документа нет. В Россельхознадзоре отмечают, что древесные опилки являются таким же подкарантинным объектом, при перемещении которого требуется сертификат.

В отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза»). Машина с арбузами направлена обратно в Казахстан.