Краснодар, , 15:05 — REGNUM Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Ильзат Ахметов стал игроком «Краснодара». Об этом 7 июля сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Стадион в Краснодаре fckrasnodar.ru

Отмечается, что 24-летний футболист перешёл в «Краснодар» в статусе свободного агента и подписал с клубом двухлетний контракт, он будет действовать до июня 2024 года.

Напомним, Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года. В составе «армейцев» он провёл 104 матча, забил семь голов, отдал 11 результативных передач и стал обладателем Суперкубка России.