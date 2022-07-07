Лос-Анджелес, США, 7 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Сервис HBO Max опубликовал дебютный трейлер сериала «Милые обманщицы: Первородный грех». Об этом 7 июля пишет «Афиша Daily».

JasonParis HBO

Шоу является спин-оффом сериала «Милые обманщицы», транслировавшегося с 2010 по 2017 год. Проект расскажет о группе школьниц, за которыми начинает следить человек, связанный с трагедией 20-летней давности.

Добавим, что премьера сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» состоится 28 июля 2022 года на HBO Max. В шоу, состоящем из десяти эпизодах, главные роли исполнят Бейли Мэдисон, Чандлер Кинни, Зария Келли, Малия Пайлс и Майя Рефико.