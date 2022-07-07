Брюссель, , 15:03 — REGNUM Еврокомиссар Марош Шефчович предупредил, что Европе грозит один из самых тяжелых годов с такими стихийными бедствиями, как засухи и лесные пожары, сообщает 7 июля Associated Press.

Жара 34.mchs.gov.ru

Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, выступая перед евродепутатами, что «нынешняя засуха в Европе может стать самой сильной в истории». По его словам, пожары, опустошающие огромные площади, усугубляют климатический кризис.

«Статистика показывает, что с 2017 года мы наблюдаем самые интенсивные лесные пожары, которые когда-либо происходили в Европе. И мы, к сожалению, ожидаем, что сезон лесных пожаров 2022 года может последовать той же тенденции», — сказал он.

Продолжительная засуха поразила несколько стран — членов ЕС, таких как Греция, Испания и Италия, а период необычайного зноя в июне 2022 года дошел до севера Германии. Это усилило опасения в Европе по поводу новых бедствий в оставшиеся месяцы лета.

По словам Шефчовича, ЕС финансирует переброску более 200 пожарных со всего союза для борьбы с пожарами в Греции.

Италию поразила ранняя летняя жара в сочетании с сильнейшей засухой за последние 70 лет, из-за чего на севере страны было введено чрезвычайное положение, а из-за потепления 3 июля откололся огромный кусок ледника Мармолада и обрушился на туристов, убив 9 человек.

«Трагический случай в Мармоладе — это лишь последний пример бедствий, связанных с потеплением и, следовательно, с изменением климата», — сказал Шефчович.

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