Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург из Италии вернулись работы Василия Кандинского, которые экспонировались на выставке в Ровиго, сообщили 7 июля в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

Василий Кандинский. доминирующая кривая. 1936

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине многие музеи мира отказались от сотрудничества с российскими музеями. Ввиду чего, предметы искусства, которые представлялись в странах Европы, начали возвращаться к их владельцами.

Так, очередная партия предметов искусства из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина была оформлена на Василеостровском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни.

«Культурные ценности прибыли в Санкт-Петербург после участия в выставке «Василий Кандинский — от фигуративного к абстрактному искусству» в Италии. В экспозиции за рубежом участвовало 49 предметов изобразительного искусства», — заметили в пресс-службе.

Начальник Василеостровского таможенного поста Евгений Геращенко, уточнил, что вернувшиеся в Россию работы русского художника Василия Кандинского ранее были помещены под процедуру временного вывоза в Италию.

«После подачи таможенной декларации и проведения таможенного контроля часть культурных ценностей выпущена, оставшиеся предметы коллекции направлены для завершения оформления в Москву», — подытожил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эрмитаж смог вернуть все шедевры, которые предоставлял для выставок во Франции, Италии, Голландии и других странах ЕС.