Джакарта, , 15:01 — REGNUM Введение односторонних санкций в обход Организации Объединённых Наций является недопустимым. К такому мнению 7 июля пришли министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи на полях глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» на Бали (Индонезия), передаёт пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров и Ван И Mid.ru

«С обеих сторон подчеркнута недопустимость введения нелегитимных односторонних санкций в обход ООН», — говорится в заявлении МИД России.

Также указывается, что в ходе беседы Лавров и Ван И дали высокую оценку отношениям России и Китая на данном этапе, а также отметили, что на фоне трудной геополитической ситуации обе страны наращивают стратегическое взаимодействие и выступают с единых или весьма близких позиций по абсолютному большинству обсуждаемых вопросов.

«Подтверждена готовность к дальнейшему углублению внешнеполитической координации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на сдерживание Москвы и Пекина.