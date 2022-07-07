Джакарта, , 15:00 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2881 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 7 июля в Индонезии выявили 6 103 552 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 1877 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 927 730 человек.

В период с 6 по 7 июля от COVID-19 умерли шесть человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 776 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И выразил признательность Индонезии за организацию встречи министров иностранных дел G20 на Бали.

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