Берлин, , 15:00 — REGNUM Компромисса о целях военной спецоперации быть не должно, но договорённости с Европой о том, как жить рядом после того, как Россия выполнит свои задачи на Украине, неизбежны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 июля, комментируя обсуждение публикаций Die Welt.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, десятки читателей немецкой газеты после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца об использовании Россией газа как оружия призвали его подать в отставку. Вводить санкции против Москвы, а потом удивляться ответным мерам — нелепо и двулично, полагают комментаторы.

« Сообщения о том, что читатели крупнейшей немецкой газеты раскритиковали канцлера Германии Шольца за его линию в отношении России, вносят существенную и необходимую поправку в распространяемые в последние дни оценки по поводу царящего в Европе «тотального настроя на войну с нашей страной». Безусловно, в Европе сегодня антироссийские настроения доминируют, но это не консенсус даже в элитах, и тем более такого консенсуса нет на уровне рядовых граждан — даже в Польше, даже в Прибалтике и, тем более, — в Венгрии, Молдавии, Болгарии… Наша политическая, экономическая, культурная линия (последняя особенно!) многое может изменить. Поэтому надо работать не только на полях сражений, не только борясь с терроризмом, но и политически. Но для этого нужны квалифицированные информационные и политические работники, а вот их-то как раз в госорганах очень мало. Подчеркну: В ГОСОРГАНАХ! А в целом — немало, и они готовы работать и уже работают!

Поэтому экономическое давление на Европу надо усиливать, оно даёт результат. И политическое давление тоже должно быть более жёстким. И даже малые намёки на поиск «компромисса» с нынешними европейскими элитами вредны. Но сводить всё дело к войне и тем более при этом опираться на заказные оценки Глеба Павловского, как делают некоторые, — это слишком просто, если не сказать примитивно. Антироссийские настроения в широких слоях европейцев ослабевают, вот элиты и пытаются подогреть и выдать желаемое за действительное.

Одним, словом, работать в Европе есть с кем. Будут и переговоры, и новые договорённости. Компромисса о целях СВО быть не должно, а вот договорённости о том, как жить рядом после того, как Россия свои задачи на Украине выполнит, неизбежны. Это будут переговоры о формировании нового мирового порядка.