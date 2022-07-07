Берлин, 7 июля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Компромисса о целях военной спецоперации быть не должно, но договорённости с Европой о том, как жить рядом после того, как Россия выполнит свои задачи на Украине, неизбежны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 июля, комментируя обсуждение публикаций Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Как сообщалось ранее, десятки читателей немецкой газеты после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца об использовании Россией газа как оружия призвали его подать в отставку. Вводить санкции против Москвы, а потом удивляться ответным мерам — нелепо и двулично, полагают комментаторы.

«Сообщения о том, что читатели крупнейшей немецкой газеты раскритиковали канцлера Германии Шольца за его линию в отношении России, вносят существенную и необходимую поправку в распространяемые в последние дни оценки по поводу царящего в Европе «тотального настроя на войну с нашей страной». Безусловно, в Европе сегодня антироссийские настроения доминируют, но это не консенсус даже в элитах, и тем более такого консенсуса нет на уровне рядовых граждан — даже в Польше, даже в Прибалтике и тем более — в Венгрии, Молдавии, Болгарии… Наша политическая, экономическая, культурная линия (последняя особенно!) многое может изменить. Поэтому надо работать не только на полях сражений, не только борясь с терроризмом, но и политически. Но для этого нужны квалифицированные информационные и политические работники, а вот их-то как раз в госорганах очень мало. Подчеркну: В ГОСОРГАНАХ! А в целом — немало, и они готовы работать и уже работают!

Поэтому экономическое давление на Европу надо усиливать, оно даёт результат. И политическое давление тоже должно быть более жёстким. И даже малые намёки на поиск «компромисса» с нынешними европейскими элитами вредны. Но сводить всё дело к войне и тем более при этом опираться на оценки Глеба Павловского, как делают некоторые, — это слишком просто, если не сказать примитивно. Антироссийские настроения в широких слоях европейцев ослабевают, вот элиты и пытаются подогреть и выдать желаемое за действительное.

Одним словом, работать в Европе есть с кем. Будут и переговоры, и новые договорённости. Компромисса о целях СВО быть не должно, а вот договорённости о том, как жить рядом после того, как Россия свои задачи на Украине выполнит, неизбежны. Это будут переговоры о формировании нового мирового порядка.

Разве Сталин после Второй мировой войны не понимал, что цель Запада — уничтожить СССР, что Трумэн и Черчилль его ненавидят? Понимал. Но переговоры вёл и компромиссы искал. И добился изменения отношения к СССР, который тоже был сначала «вычеркнут из списка «цивилизованных стран». И симпатии к СССР благодаря мягкой и жесткой силе сумел нарастить — и накануне того противостояния нацизму, и тем более по его завершении. Делал он это на основе принципиальной позиции и мастерски. Вот так же и мы должны. Тем более что международное положение в настоящее время для нашей страны более благоприятное, чем в 1920-е», — отметил Михаил Демурин.