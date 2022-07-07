Симферополь, , 14:59 — REGNUM Решение о признании преступлений, совершённых нацистами на оккупированных территориях Крыма, геноцидом населения, вне всяких сомнений является очень важным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков («Единая Россия»).

Нацистский лагерь Красный, Крым

«Вне всякого сомнения, это ожидаемое решение, не было, наверное, ни у кого из тех, кто следил за процессом, кто погружён в процесс сохранения исторической памяти, вообще никакого сомнения, что это решение будет носить однозначный характер», — отметил Владимир Бобков.

Вице-спикер подчеркнул, что огромные потери от врага понес весь Советский Союз, однако под особым ударом оказались территории, попавшие под нацистскую оккупацию, в том числе — Крым.

«Именно здесь, на оккупированных территориях, нацистская политика приобрела всевозможные формы геноцида, уничтожения мирных граждан и советских военнопленных. То, что эти два блока жертв, а именно гражданское население и военнопленные, были представлены в иске прокуратуры, это абсолютно обоснованно», — считает депутат.

«Гражданские потери на территории полуострова исчислялись десятками тысяч. До сих пор, несмотря на то, что в акте чрезвычайной комиссии 1944 года были представлены достаточно конкретные цифры, мы считаем, что эти цифры были скорее занижены», — отмечает Бобков.

Депутат отмечает, например, что, например, не были учтены жертвы среди жителей Краснодарского края, вывезенных нацистами в Крым. А потому цифры, заявленные в иске, это, скорее нижний порог потерь, которые были в действительности.

«При этом мы понимаем прекрасно, что обозначая эти цифры, мы тем самым открываем новый этап в изучении этого вопроса, потому что за этими цифрами рано или поздно должны стать конкретные имена, и мы к этому движемся. Само рассмотрение этого дела дало определённый толчок и научному сообществу, и правоохранительным органам, чтобы в этом направлении двигаться и после рассмотрения дела в Верховном суде», — подчеркивает собеседник ИА REGNUM.

«Ну а то, что сегодня, в начале 21 века, слова «нацизм», «геноцид» к сожалению приобретают особое звучание, это тоже ни у кого не вызывает сомнения. Когда Верховный суд заседает и рассматривает вопросы, касающиеся середины 20 века, и это идёт через запятую с хрониками из Донбасса, где на части разрывает десятилетних детей, мы абсолютно очевидно понимаем: доказывать, что вопросы того времени связаны с современной действительностью, не приходится. Я знаю, что сегодня наше крымское сообщество единодушно воспринимает эту новость, ожидаемую, с одной стороны, а с другой стороны — не менее позитивную от этого. Наконец, все злодеяния, которые были совершены в отношении жителей Крыма, в отношении советских военнопленных, получили юридическую оценку, и тем самым, а это дело будет объединено с делами, которые рассмотрены в других регионах, в единую позицию относительно преступной политики нацистской Германии в период Великой Отечественной войны», — подчеркнул Бобков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Верховный суд Крыма вынес решение о признании геноцидом преступлений нацистов в отношении жителей Крымского полуострова во время оккупации в годы Великой Отечественной войны. В рамках слушаний были приведены свидетельства историков, данные архивов, прозвучали свидетельства непосредственных очевидцев событий. В иске прокуратуры говорилось о не менее 219 тысячах убитых и замученных жителях Крыма и военнопленных.

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