Махачкала, , 14:58 — REGNUM Полиция Дагестана пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся переправкой девушек за рубеж для занятия проституцией. Задержаны две местные жительницы, которые планировали вывоз в Королевство Бахрейн для продажи в секс-рабство трех девушек из Дагестана. Готовится решение по возбуждению уголовного дела, сообщили 7 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

Рабыня, Джон Уильям Уотерхаус, 1872

Подозреваемых задержали в аэропорту города Махачкалы при регистрации на рейс. Одна из них — 25-летняя жительница Буйнакского района, вторая — 35-летняя жительница Левашинского района.

«При отработке оперативной информации полицейскими выявлено, что 25-летняя жительница Буйнакского района в сговоре с 35-летней уроженкой Левашинского района намеревается продать третьим лицам в Королевство Бахрейн трёх жительниц Дагестана для занятия проституцией. Подозреваемые задержаны в аэропорту Махачкалы во время регистрации вылета и доставлены в отдел полиции», — говорится в сообщении МВД.