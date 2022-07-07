Махачкала, 7 июля 2022, 14:58 — REGNUM Полиция Дагестана пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся переправкой девушек за рубеж для занятия проституцией. Задержаны две местные жительницы, которые планировали вывоз в Королевство Бахрейн для продажи в секс-рабство трех девушек из Дагестана. Готовится решение по возбуждению уголовного дела, сообщили 7 июля в пресс-службе регионального управления МВД.
Подозреваемых задержали в аэропорту города Махачкалы при регистрации на рейс. Одна из них — 25-летняя жительница Буйнакского района, вторая — 35-летняя жительница Левашинского района.