Москва, 7 июля 2022, 14:59 — REGNUM Законопроект, уточняющий понятие игрового оборудования, внесен в Госдуму первым замруководителя фракции СРЗП Дмитрием Гусевым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
Депутат пояснил, что из-за устаревших характеристик игрового оборудования правоохранители перманентно сталкиваются со сложностями при пресечении незаконного проведения азартных игр.
Для решения проблемы он предлагает считать игровым автоматом игровое оборудование, используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования или программой для электронных вычислительных машин, доступ к которой осуществляется при помощи интернета и других средств связи, без участия организатора азартных игр или его работников.