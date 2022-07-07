Москва, 7 июля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий понятие игрового оборудования, внесен в Госдуму первым замруководителя фракции СРЗПДмитрием Гусевым, передает корреспондентИА REGNUM7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Депутат пояснил, что из-за устаревших характеристик игрового оборудования правоохранители перманентно сталкиваются со сложностями при пресечении незаконного проведения азартных игр.

Для решения проблемы он предлагает считать игровым автоматом игровое оборудование, используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования или программой для электронных вычислительных машин, доступ к которой осуществляется при помощи интернета и других средств связи, без участия организатора азартных игр или его работников.