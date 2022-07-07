Чебоксары, 7 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом увеличилось число госпитализированных в ковид-стационары. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 7 июля, заражение коронавирусом с начала пандемии официально выявлено у 81 269 жителей Чувашии, в том числе 5 и 6 июля заболели соответственно 46 и 43 человека.

Количество вылечившихся от COVID-19 достигло 71 160 человек, из них 6 июля выписаны 44 человека. Доля выздоровевших составляет почти 93,71% (от числа официально подтверждённых случаев заражения).

Новых жертв пандемии нет. В то же время растёт число госпитализаций: 4 и 5 направлены в ковид-стационары соответственно 34 и 42 пациента с коронавирусом, 6 июля — 48 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии от ковида умерли 4652 жителя республики.