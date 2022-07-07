Тамбов, 7 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области 7 июля выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 534 случая заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 519 пациентов, в том числе восемь — за последние сутки.

За весь период скончался 2441 человек. Подтвержден один новый летальный случай.