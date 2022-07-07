Донецк, 7 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинская артиллерия обстреляла город Ясиноватая. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

В 13:50 в представительстве зафиксировали артиллерийский удар по Ясиноватой с позиций в Авдеевке. Всего выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Вооружённые формирования Украины совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики.