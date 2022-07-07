Сосновый Бор, Ленинградская область, , 15:08 — REGNUM После планового ремонта на Ленинградской атомной электростанции вернули в работу энергоблок № 4. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе ЛАЭС (входит в Росэнергоатом).

ЛАЭС Дарья Драй © ИА REGNUM

Отремонтированный энергоблок №4 РБМК-1000 вывели на номинальную мощность. Сейчас в работе электростанции задействованы три энергоблока: четвёртый, пятый и шестой. Нагрузка установок составляет 3285 МВт. На сегодняшний день в ремонте находится третий энергоблок, а блоки №1 и 2 уже выведены из эксплуатации.

В пресс-службе ЛАЭС отмечают, что в июне 2022 года предприятие обеспечило 60% энергопотребления Петербурга и области. А за первые полгода ЛАЭС выработала 14,75 млрд кВтч электроэнергии.

Напомним, что, по результатам общественных слушаний, строительство новых энергоблоков № 7 и № 8 признали безопасными. Их возведут к 2030 и 2032 году, соответственно.

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