Сосновый Бор, Ленинградская область, 7 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. После планового ремонта на Ленинградской атомной электростанции вернули в работу энергоблок № 4. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе ЛАЭС (входит в Росэнергоатом).

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС

Отремонтированный энергоблок №4 РБМК-1000 вывели на номинальную мощность. Сейчас в работе электростанции задействованы три энергоблока: четвёртый, пятый и шестой. Нагрузка установок составляет 3285 МВт. На сегодняшний день в ремонте находится третий энергоблок, а блоки №1 и 2 уже выведены из эксплуатации.

В пресс-службе ЛАЭС отмечают, что в июне 2022 года предприятие обеспечило 60% энергопотребления Петербурга и области. А за первые полгода ЛАЭС выработала 14,75 млрд кВтч электроэнергии.

Напомним, что, по результатам общественных слушаний, строительство новых энергоблоков № 7 и № 8 признали безопасными. Их возведут к 2030 и 2032 году, соответственно.