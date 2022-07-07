Сеул, , 14:55 — REGNUM Около половины школьников в Южной Корее испытывают беспокойство и депрессию из-за оценок в школе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные неправительственной организации «Частное образование без беспокойств».

Ученик Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 5 тыс. школьников и 1008 родителей, 53,3% учащихся школ жалуются на стресс из-за учёбы.

Среди причин депрессии участники опроса назвали «разочарование» и «потерю уверенности в себе». Ученики старших классов также добавили к этому списку «нагрузку, связанную с предстоящим поступлением в высшее учебное заведение».

В ходе исследования также удалось выяснить, что 25% учеников начальной школы, 44% учеников средней школы и 60% учеников старшей школы на фоне стресса испытывают проблемы со сном.

Вместе с тем, 80% школьников считают, что государство должно решить проблему образования, основанного на конкуренции, и трудностей при поступлении в вуз.