Вологда, 7 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Вологодской области из-за урагана остались без электричества несколько населенных пунктов. Об этом в соцсетях сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В населенных пунктах Подлесного сельского поселения из-за сильной грозы повреждены линии электропередач. На данный момент известно об отключениях в Огаркове, Мосейкове, Неверовском, Харачеве, Надееве и Юрчакове», — отметил Сергей Жестянников.

По предварительной информации, причиной отключения стали обрывы линий ЛЭП из-за упавших деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье объявлено штормовое предупреждение.