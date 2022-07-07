Висбю, Швеция, 7 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. 7 июля очередь произносить традиционную для политической недели в Висбю речь дошла до представителей партии «Зеленых». В своем выступлении ее лидер Пер Болунд подчеркнул значимость того, чтобы нынешние поколения заботились о «зеленом будущем планеты», а также призвал продать долу в авиакомпании SAS, принадлежащую Швеции. Об этом сообщил новостной порта Omni.

Mp.se Пер Болунд

«На мертвой планете никакой вэлфер не возможен. Мы должны вести наше общество в новую эру», — отметил Болунд.

Он также поблагодарил всех тех, кто старается ездить на велосипеде и пользоваться общественным транспортом, добавив, что этого будет недостаточно, потому что нынешние усилия не окупаются.

Болунд отметил, что его партия намерена изменить всю систему, продав государственную долю в SAS, удешевив поездки на поездах, а также введя запрет на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе в 2025 году.